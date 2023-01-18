Экс-разведчик заявил, что Киев заблуждается по поводу отношения к нему США и НАТО

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Украина не понимает, что Соединенным Штатам и НАТО глубоко плевать на эту страну и ее народ, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его мнению, Запад поддерживает победу Киева исключительно на словах, не предоставляя ему необходимых ресурсов, и жертвует Украиной только с целью навредить России.

Риттер уверен, что Украина никогда не станет частью коллективного Запада, не вступит в Евросоюз и НАТО.

"Украина по определению не может одолеть Россию. [Запад] продолжает морочить Киеву голову. <...> Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло", – сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер заявил, что в конфликт Украину втянул Североатлантический альянс, он же ведет Киев к провалу, а украинцы продолжают умирать "в надежде на чудо".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВСУ, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО. По его словам, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он является "реальным щитом", который "прикрывает весь цивилизованный мир".

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