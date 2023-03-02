Лавров и Блинкен впервые встретились после начала спецоперации на Украине

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые после начала российской спецоперации на Украине встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Они оба присутствуют на заседании совета руководителей министерств иностранных дел "Большой двадцатки" в Дели.

Совещание началось с минуты молчания в честь погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии. AFP показало кадры с начала заседания.

Ранее Лавров рассказал о послании, которое он получил от Блинкена через своего египетского коллегу Самеха Шукри. По его словам, в этот раз американский политик передал, что Россию призывают "прекратить и уйти" и тогда якобы все будет хорошо.

Как подчеркнул Лавров, вторую часть этого призыва госсекретарь США не передал, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Корею.

Министр напомнил, что в одном из своих выступлений генсек Североатлантического альянса сказал, что Москва должна проиграть, а Запад не может допустить поражения Киева, поскольку в этом случае проиграет Запад и весь мир.



Москва сорвала планы Запада по изоляции России – Лавров

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