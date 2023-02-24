05:58Политика
Госсекретарь США посетит с визитом Казахстан, Узбекистан и Индию
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 28 февраля по 3 марта посетит с визитом Казахстан, Узбекистан и Индию. Об этом со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса сообщает ТАСС.
Блинкен в Астане поучаствует в министерской встрече с представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча будет посвящена укреплению экономического, энергетического, экологического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между странами.
1 марта Блинкен посетит Нью-Дели, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также посетит Индию с 1 по 3 марта.
Ранее сообщалось, что Лавров посетил Ирак. В рамках рабочего визита министр встретился с иракским коллегой Фуадом Хусейном.
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