Госсекретарь США посетит с визитом Казахстан, Узбекистан и Индию

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Госсекретарь США Энтони Блинкен с 28 февраля по 3 марта посетит с визитом Казахстан, Узбекистан и Индию. Об этом со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса сообщает ТАСС.

Блинкен в Астане поучаствует в министерской встрече с представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча будет посвящена укреплению экономического, энергетического, экологического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между странами.

1 марта Блинкен посетит Нью-Дели, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также посетит Индию с 1 по 3 марта.

Ранее сообщалось, что Лавров посетил Ирак. В рамках рабочего визита министр встретился с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

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