В США заявили, что не станут извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Фото: AP/ТАСС/Manish Swarup

Соединенные Штаты не станут извиняться за встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что во время короткой беседы Блинкен поднял волнующие Вашингтон темы. Прайс добавил, что США не планируют проводить какие-либо новые контакты с Россией на официальном уровне в ближайшем будущем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Энтони Блинкен во время встречи G20 в Нью-Дели попросил о контакте с Сергеем Лавровым. Захарова подчеркнула, что это была не встреча, Лавров с Блинкеном просто кратко пообщались.

По данным СМИ, в разговоре, который длился около 10 минут, Блинкен заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину, а также призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

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