Захарова прокомментировала заявление Блинкена о разговоре с Лавровым

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о содержании его разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встречи "Большой двадцатки", отметив, что министру удалось ответить на все выпады американского коллеги. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена", – сказала Захарова.

Ранее Блинкен рассказал, что в ходе разговора с Лавровым на полях G20 призвал Россию возобновить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам госсекретаря США, исполнение Договора стоит в интересах Вашингтона и Москвы.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия государства в ДСНВ. Согласно закону, Россия приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Закон предусматривает вступление в силу сразу после официального опубликования. В документе также прописан порядок возобновления участия России в ДСНВ.



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