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Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби.

Он отметил, что по большей части новый пакет будет включать в себя боеприпасы и снаряды к тому виду оружия, которое уже находится у ВСУ, в том числе РСЗО HIMARS и артиллерию.

Кирби также добавил, что на данный момент условий для переговоров президента США Джо Байдена и Владимира Путина не создано.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине самолетов будет означать прямое вступление НАТО в войну с РФ. Он также добавил, что террористическая атака в Брянской области показала истинное лицо тех, кого поддерживают страны Запада.

Бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что западные страны, в том числе Соединенные Штаты, недооценивают военную мощь РФ. По его словам, военно-промышленные возможности России намного выше, чем у многих стран. Он также добавил, что поражение Украины вполне реально, равно как унижение для Вашингтона.

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