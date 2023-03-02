США недооценили потенциал России – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/WILL OLIVER

Бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что страны Запада, в том числе США, недооценивают военную мощь России, передает РИА Новости.

"Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине", – считает журналист.

Ху Сицзинь напомнил, что военно-промышленные возможности РФ значительно выше, чем у многих стран. В результате поражение Украины вполне реально, равно как унижение для США.

Китайский автор добавил, что по прогнозам западных аналитиков Россия уже должна была развалиться, однако этого так и не произошло.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что размещение американских ракетных баз у границ России представляет серьезную проблему для Владимира Путина.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!