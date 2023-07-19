В офисе президента ЮАР рассказали, как принималось решение по участию РФ в саммите БРИКС

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Претория и Москва учитывали обязательства Южно-Африканской Республики (ЮАР) в рамках Римского статуса, что поспособствовало в том числе принятию решения об участии Владимира Путина в саммите БРИКС в онлайн-формате. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Стороны руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммита в ЮАР, историческим характером предстоящего саммита БРИКС, а также признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту", – передает его слова ТАСС .

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов принять участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции. Он также подтвердил, что Россию на саммите лично будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого на сайте офиса президента ЮАР появилась информация, что "по взаимному согласию" сторон Владимир Путин не посетит саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, при этом на встречу должен был прибыть только Лавров, представляя российскую сторону.

Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ выразили мнение, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой незаконно, так как отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.

В конце мая МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.



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