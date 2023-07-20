В Кремле рассчитывают на визит президента ЮАР на саммит в Петербурге

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Кремль рассчитывает, что президент ЮАР Сирил Рамапоса появится на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамапоса, и, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита", – уточнил он.

18 июля стало известно, что Москва получила подтверждение об участии в мероприятии "Россия – Африка" от 49 африканских делегаций. По словам замдиректора департамента Африки МИД РФ Александра Полякова, около половины стран материка будут представлены на уровне глав государств и правительств.

Он считает, что это свидетельствует о настрое со стороны Африки на развитие отношений с российской стороной, несмотря на давление Запада.

Саммит состоится в Петербурге 27–28 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что повестка мероприятия будет состоять из таких разделов, как передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.

Программа саммита "Россия – Африка" финализируется – МИД РФ