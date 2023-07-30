Путин назвал свое присутствие в России более важным, чем на саммите БРИКС

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Президент России Владимир Путин заявил, что его присутствие в РФ важнее, чем посещение саммита БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ подтвердил свое участие саммите БРИКС в ЮАР в формате видеосвязи. На встречу отправится глава МИД РФ Сергей Лавров, объяснил Путин.

При этом, по словам главы РФ, он находится в контакте со всеми лидерами стран БРИКС.

"Дважды мы уже встречались с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, только что люди приезжали из Бразилии – так или иначе в контакте с президентом Луисом Инасиу да Силвой, у меня с ним очень добрые отношения", – заявил российский лидер.

Кроме того, президент отметил контакты с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее об участии Путина на саммите БРИКС по видеосвязи рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также заявил, что на саммит отправится Лавров.

Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

Путин выступит дистанционно на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа