РФ не давала понять ЮАР, что арест Путина будет равен объявлению войны – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия не давала понять ЮАР, что арест Владимира Путина по ордену МУС на саммите БРИКС означал бы объявление войны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в мире и без этого всем должно быть ясно, что значит попытка посягательства на президента РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что гипотетический арест российского лидера в ЮАР был бы равносилен объявлению войны России.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства", – высказался Песков.

Ранее стало известно, что российскую сторону на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

После этого Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС.



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