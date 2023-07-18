Президент ЮАР сравнил с объявлением войны РФ ситуацию с арестом Путина по ордеру МУС

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Гипотетический арест Владимира Путина в Южно-Африканской Республике (ЮАР) по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", – цитирует News24 лидера страны, который ранее дал письменные показания в связи с иском со стороны оппозиционной партии "Демократический альянс".

Рамапоса обратил внимание, что он имеет перед народом конституционные обязательства, в частности, защищать суверенитет, мир и безопасность страны. При этом президент ЮАР настоял на удержании его позиции в тайне с целью сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС.

При этом спустя некоторое время МУС обязал суд обнародовать показания Рамапосы в связи с выданным ордером на арест Путина. Сам лидер ЮАР заявил, что не имеет ничего против публикации показаний.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ выразили мнение, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой незаконно, так как отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.

В конце мая МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.



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