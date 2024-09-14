Китай выразил готовность работать со всеми, чтобы прийти к переговорам по Украине

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Пекин продолжит работу по украинскому конфликту со всеми сторонами, чтобы прийти к мирным переговорам. Об этом сообщил замминистра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун на Сяншанском форуме по безопасности.

"Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров", – приводит слова дипломата РИА Новости.

На церемонии открытия Сяншаньского форума также выступал министр обороны КНР Дун Цзюнь. Он назвал недопустимыми двойные стандарты и преследование геополитических интересов при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

По его словам, решение украинского и ближневосточного конфликта требует осознания первопричин этих кризисов. Он также призвал все страны не вмешиваться во внутреннюю политику других государств и ущемлять их интересы.