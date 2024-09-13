Замглавы МО РФ Фомин: США занимаются политикой двойного сдерживания России и КНР

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Соединенные Штаты занимаются политикой так называемого двойного сдерживания России и Китая. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на Сяншаньском форуме по безопасности.

"На фоне набирающего темпа конструктивного сотрудничества между Китаем и Россией, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, стремясь сохранить свое ускользающее глобальное доминирование, пытаются подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития", – цитирует Фомина ТАСС.

Он подчеркнул, что подобный курс распространяется и на другие суверенные государства по всему миру, которые не желают подчиниться "диктату Вашингтона".

Замглавы МО добавил, что страны Североатлантического альянса выстраивают планы по отправке своих войск на Украину для того, чтобы насильно принудить РФ к переговорам по формулам Киева.

"Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", – предупредил спикер.

Россия и Китай, с другой стороны, выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, которое будет основано на равноправии и взаимном уважении. Фомин заявил, что стратегическое сотрудничество РФ и КНР является образцом межгосударственного взаимодействия и гарантом мира и стабильности.

В рамках форума также выступил и министр обороны КНР Дун Цзюнь, который назвал недопустимыми двойные стандарты и преследование геополитических интересов при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

По его словам, решение любого конфликта требует осознания первопричин этого кризиса. Глава Минобороны КНР призвал другие государства совместно поддерживать мировую безопасность.