Глава МИД Китая заявил, что Си Цзиньпин принял приглашение на саммит БРИКС

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Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение Владимира Путина на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с президентом РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, государства стали главными движущими силами продвижения процесса многополярности.

"Все аспекты нашего двустороннего сотрудничества, как мы говорили, также постоянно приносят новые результаты и постоянно приносят пользу народам наших двух стран", – подчеркнул глава ведомства.

Как отметил Ван И, Путин и Си Цзиньпин осуществляют стратегическое руководство китайско-российскими отношениями на самом высоком уровне.

В свою очередь, глава России заявил, что двусторонние отношения стран развиваются успешно по многим направлениям, в том числе и в международных делах, экономике и гуманитарной сфере. Путин указал, что РФ и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка, которые поддерживают и страны Глобального Юга.

"Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве", – добавил Путин.

Между тем президент РФ допустил создание в будущем парламента БРИКС. Путин считает, что совместными действиями страны объединения добьются максимальной реализации экономического, технологического, инвестиционного и человеческого потенциала государств.

