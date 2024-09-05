Посол КНР заявил, что у Путина и Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС

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У Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина запланированы переговоры на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом рассказал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

Дипломат также отметил, что не знает главную тему для обсуждения на будущей встрече.

Накануне российский лидер на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Си Цзиньпином.

Между тем президент РФ допустил создание в будущем парламента БРИКС. Путин считает, что совместными действиями страны объединения добьются максимальной реализации экономического, технологического, инвестиционного и человеческого потенциала государств.