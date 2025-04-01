Лавров заявил, что российско-китайский саммит пройдет в мае

Фото: depositphotos/denisismagilov

Саммит России и Китая пройдет в мае. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

"Рады приветствовать в Москве с официальным визитом господина Ван И. Целью Вашего визита является подготовка предстоящего в мае российско-китайского саммита", – приводятся слова главы ведомства на сайте МИД.

Саммит был анонсировал в Москве, однако место его проведения пока не названо.

Ранее глава МИД КНР назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует патриотические силы в критический момент, когда страна находится на "краю пропасти" или под внешним давлением. Он отметил, что Россия обладает блестящей культурой, а ее литература и искусство влияют на развитие мировой цивилизации.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний. Он призвал непрерывно улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие, а также развивать дух "неизменного добрососедства".

