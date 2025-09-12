Форма поиска по сайту

12 сентября, 12:46

Политика

Президент Армении заявил, что страна перестала быть "младшим братом" РФ

Фото: depositphotos/mikle15

Отношения между Арменией и Россией перешли от модели "старший – младший брат" к полноценному партнерству, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI. Его слова передает "Радио 1".

Он отметил, что Ереван ждет от Москвы уважения к самостоятельным решениям. Кроме того, партнерские отношения между странами – это то, чего в Армении добивались "последние четыре года".

Хачатурян подчеркнул, что его страна проводит курс на диверсификацию экономики и международных связей, при этом обязательства перед ЕАЭС не нарушаются. Действия правительства направлены на развитие торговых отношений с разными странами, а также соответствуют стратегии интеграции в многоформатные экономические пространства.

"Те условия, которые с ЕАЭС, – мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, – мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не создавалось", – добавил армянский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что российско-армянские связи основаны на взаимных интересах. Ереван не планирует обострять или разрывать их. Он также указал, что страна хочет поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами.

