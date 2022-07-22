Синоптик рассказал, когда в центральную часть России вернется жаркая погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о предстоящем возвращении теплой погоды в Центральную Россию с пятницы, 22 июля. Об этом эксперт заявил в интервью радио Sputnik.

Синоптик отметил, что россияне пережили неделю прохлады с отклонением от нормальной температуры, однако теперь погода возвращается в характерные для июля климатические рамки.

"С пятницы температура начнет расти, а днем в выходные можно рассчитывать уже на 25–30 градусов, что даже выше многолетних наблюдений", – указал Тишковец.

Предстоящее тепло сохранится до конца текущего месяца, уверен специалист. Он также отметил, что в августе можно ожидать солнечной и жаркой погоды, но без экстремальных превышений нормы.

По информации Гидрометцентра России, в выходные 23–24 июля в Московский регион придет 30-градусная жара. Днем в субботу и воскресенье будет солнечно, а в начале предстоящей недели возможны кратковременные осадки и гроза.

