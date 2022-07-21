Синоптик пообещал "несусветную жару" в Москве с 22 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Солнечная погода с температурой воздуха до 27 градусов ожидает москвичей в пятницу, 22 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь – преимущественно без осадков", – сообщил он газете "Известия".

В ночное время 22 июля температура воздуха составит от 13 до 15 градусов.

По словам метеоролога, температура в столице с 18 по 21 июля находилась на уровне ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Вильфанд пообещал москвичам 27...29 градусов тепла в субботу, 23 июля и от 27 до 32 градусов – в воскресенье, 24 июля. А в первой половине грядущей недели воздух прогреется до 25...30, что превысит норму на 1–2 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов рекомендовал жителям столицы следует внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни.

