Бесплатная наземная пересадка заработала между станциями "Каховская" и "Севастопольская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатная наземная пересадка заработала между станциями "Каховская" Большой кольцевой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте отметили, что наземная пересадка будет работать в дополнение к существующей. Она необходима для более свободного перехода. Пассажирам рекомендовали пользоваться именно этим маршрутом в часы пик, подчеркнув, что повторный проход через турникеты будет бесплатным.

Дополнительную подземную пересадку пообещали открыть в 2023 году.

Ранее сообщалось, что москвичи, пользующиеся сервисом по оплате проезда Face Pay, за счет кешбэка по карте "Мир" сэкономили более 5 миллионов рублей.

Пассажирам напомнили, что данная акция открыта до конца года. Чтобы получить кешбэк 10 рублей с каждой поездки, нужно оплатить проезд в метро и МЦК по Face Pay с привязанной картой "Мир".

