Собянин: На проспекте Академика Сахарова появится новая трамвайная линия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин

Новую трамвайную линию протяженностью 1,6 километра проложат от Комсомольской площади до Бульварного кольца, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, она появится на проспекте Академика Сахарова и свяжет уже существующие трамвайные маршруты.

"По сути линия соединит восточные районы с югом и центром Москвы, где живут более двух миллионов человек", – сказал мэр.

Новая трамвайная линия станет альтернативой для поездок с трех железнодорожных вокзалов, что разгрузит станцию метро "Комсомольская". Ежедневная загруженность ТПУ на Комсомольской площади в результате уменьшится на 50 тысяч человек.

На новой линии запустят современные трамваи – тихие, плавные и просторные. В них есть кондиционеры, зарядки для телефонов, медиаэкраны и площадки для велосипедов и колясок. Сами пути также обустроят по новой, бесстыковой технологии – уровень шума от движения трамваев на таких участках снизился почти на 20%.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве обновили 27 километров трамвайных рельс и 17 тысяч шпал. На отремонтированных участках трамваи стали ходить плавнее и примерно на 20% тише. Также поездки на этом виде транспорта стали быстрее.



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