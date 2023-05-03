Устроивший стрельбу в сербской школе был вооружен двумя пистолетами

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Подросток, который устроил стрельбу в сербской школе в центре Белграда, пришел в учебное заведение с двумя пистолетами. Об этом сообщает газета "Вечерние новости".

Отмечается, что у 14-летнего юноши также были три коктейля Молотова, которые он сложил в рюкзак. Его портфель был найден в одном из классов во время обысков, проводимых в учебном учреждении.

Утром 3 мая полиция Сербии задержала подростка, который открыл огонь в школе в районе Врачар в Белграде.

В результате происшествия погибли девять человек, семь были ранены. Жертвами ученика стали восемь детей и охранник школы.

Отмечается, что на момент пришествия юноша находился в состоянии наркотического опьянения, но его одноклассники и учителя отмечали, что не замечали за ним странного поведения до случившегося, он был примерным учеником.

