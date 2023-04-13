Президент Сербии объяснил, почему республика проведет учения со странами НАТО

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Сербия решила летом провести совместные учения со странами Североатлантического альянса. Президент страны Александр Вучич объяснил, что республика является военно-нейтральным государством и не станет менять эту позицию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сербия планирует принять участие в тактических учениях "Платиновый волк" с 16 по 30 июня 2023 года. Однако в стране продолжает действовать решение правительства, согласно которому были прекращены все действия в связи с учениями с иностранными партнерами. Некоторые оппоненты выразили обеспокоенность после того, как Сербия все же решила провести учения со странами НАТО.

Вучич заявил, что не понимает, почему возникает недовольство из-за маневров, которые проводятся уже не в первый раз.

"А эти маневры дают нашим военным новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей, всегда можно научиться чему-то от партнерских армий", – подчеркнул он.

Сербский лидер еще раз напомнил о том, что власти республики придерживаются военного нейтралитета. По его словам, это позиция четкая и она не будет меняться.

"А потом скажут: почему не проводите учения и с другими, а те другие – в состоянии войны, подождите хотя бы, чтобы они ее закончили, и будем проводить с ними", – высказался Вучич.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают на Сербию "беспрецедентное давление". Представитель Кремля отметил, что Россия очень ценит позицию сербских властей.

В свою очередь, сербский лидер Александр Вучич сообщил, что страна осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции.

Речь шла о том, что Сербия теперь окружена государствами Североатлантического альянса. Вучич подчеркнул, что ни одна современная страна не может функционировать в этом мире в одиночку.



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