Вучич заявил, что конфликт на Украине превратился в "окопную борьбу"

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич предположил, как будет развиваться конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РТС.

"При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этой войне. <...> Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу", – заявил он.

До этого Вучич заявлял, что боится сложившейся в мире ситуации и выражал мнение, что конфликт на Украине будет лишь усугубляться.

Ранее Вучич рассказал, что представители Запада в разговоре с ним признались в участии в конфликте на Украине. Он также заявил, что общение с представителями западных стран в связи с эскалацией конфликта на Украине стало более жестким и требовательным, а ему угрожали, что Белград может потерять многое, если не будет "вести себя как надо".

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