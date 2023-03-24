Вучич обратился к НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал право альянсу убивать сербов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!", – заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что войска альянса нападали на свободную страну, а бомбардировки оправдывались стремлением избежать гуманитарной катастрофы. Он заявил, что НАТО не предотвращали никакую катастрофу, а лишь вооружали повстанческие группировки в суверенной стране, которая "ни на пядь" не вступала на территорию другого государства.

Вучич заявил, что инициаторы агрессии НАТО не смогли получить формально-правовое одобрение Совбеза ООН и решили обойтись без него. Впоследствии, сообщает президент, 19 членов альянса напали на его страну.

24 марта в Сербии – годовщина бомбардировок НАТО. Они привели к гибели более чем 2,5 тысяч человек, из которых 87 детей.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО. Он уточнил, что страна намерена и в дальнейшем придерживаться позиции военно-политического нейтралитета.

До этого сербский президент заявил, что страна не поставляет вооружения никому – ни России, ни Украине. При этом Вучич подчеркнул, что Сербия производит и продает боеприпасы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!