В Минобороны Сербии опровергли информацию о поставках оружия на Украину

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В Минобороны Сербии назвали ложью информацию о том, что страна якобы дала согласие поставить оружие на Украину. С заявлением выступил глава оборонного ведомства Милош Вучевич.

"Более 10 раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта", – цитирует его ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые распространились в Сети в результате утечки, сообщило, что Сербия согласилась поставить оружие на Украину или уже отправила его.

По информации издания, документ от 2 марта имел гриф "Секретно" и NOFORN и назывался "Европа: ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт". В нем была представлена диаграмма оценочных позиций 38 европейских стран в ответ на запросы Украины о военной помощи. Все государства поделились на следующие категории:

страны, которые обязались обеспечить обучение и летальную помощь;

страны, которые уже обеспечили обучение, летальную помощь или и то и другое;

страны, обладающие военной способностью и политической волей оказывать в будущем летальную помощь.

Если верить документу, Сербия ответила отказом на запрос об обучении украинских солдат, однако дала свое согласие отправить летальное оружие или уже передала его. Отмечалось также, что Белград может осуществлять поставки оружия в будущем.

Австрия и Мальта оказались единственными странами, которые не дали согласия ни по одному из пунктов.

На документе стояла печать канцелярии Объединенного комитета начальников штабов США.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают на Сербию "беспрецедентное давление". Представитель Кремля отметил, что Россия очень ценит позицию сербских властей.

В свою очередь, сербский лидер Александр Вучич сообщил, что страна осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции.

Речь шла о том, что Сербия теперь окружена государствами Североатлантического альянса. Вучич подчеркнул, что ни одна современная страна не может функционировать в этом мире в одиночку.



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