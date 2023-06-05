500 турецких военных прибыли в Косово в качестве подкрепления для сил НАТО

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Турецкий батальон прибыл в Косово в качестве первого подкрепления для контингента НАТО в крае, сообщает РИА Новости.

Около 500 турецких военных из состава 65-й механизированной пехотной бригады составят основу подкрепления для Альянса.

Дополнительные силы НАТО привели в повышенную готовность. В случае необходимости их развернут.

Ранее сообщалось, что турецкое подразделение переведут в казармы "Султан Мурат" в Косове 4–5 июня.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти выразил готовность помочь в урегулировании косовского кризиса.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

Позже Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину с целью отозвать албанских мэров на севере Косова. Однако косовские власти отвергли требовние Вучича.

Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг