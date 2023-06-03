Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово

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Турция направит батальон сил спецназначения в Косово по запросу НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

Отмечается, что в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, который ранее был выделен силам НАТО для Косова.

Планируется, что подразделение переведут в казармы "Султан Мурат" в Косове 4–5 июня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность помочь в урегулировании косовского кризиса во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

Позже Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину с целью отозвать албанских мэров на севере Косова. Однако косовские власти отвергли требовние Вучича.

Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг