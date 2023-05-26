07:38Политика
Республика Сербская рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях – Додик
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Додик поделился, что во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным была озвучена позиция, что цена поставляемого в республику газа из России останется прежней. Что касается способов его оплаты, то рассматриваются различные варианты, включая оплату в рублях.
Президент Республики Сербской отметил, что Баня-Лука уважает Москву и будет уважать ее требования.
Ранее Милорад Додик во время встречи с президентом РФ заявил, что специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта.
Владимир Путин выразил благодарность президенту Республики Сербской за нейтральную позицию по Украине, а также отметил, что товарооборот между двумя странами за последний год вырос на 57%.
Путин заявил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным
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