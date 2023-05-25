Цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за тысячу кубов впервые за два года

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Биржевые цены на газ в Европе 25 мая впервые за два года упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют показатели лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубов. Однако уже в 10:16 по московскому времени они остановились на отметке 298,2 доллара, потеряв 3,9%. Днем ранее стоимость составляла 310,3 доллара за тысячу кубометров.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил падение цен на газ в Европе межсезоньем. Он обратил внимание на то, что прошедшая зима была очень теплой, поэтому в подземных хранилищах осталось много газа. В связи с этим европейский рынок успокоился, цены опустились.

По его словам, подобная ситуация может быть ловушкой из-за повторения в этом году засухи, как в 2021 и 2022 году. Юшков вспоминает, что тогда плохо работала гидроэнергетика, и повышенный спрос был именно на газовую и угольную генерацию. Эксперт спрогнозировал в летний период рост цен на газ из-за природных факторов.

