Аналитик объяснил падение цен на газ в Европе ниже 350 долларов межсезоньем

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Падение цен на газ в Европе ниже 350 долларов за 1 кубометр впервые с 7 июня 2021 года вызвано межсезоньем. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пишет RT.

"Отопительный сезон уже закончился, а сезон кондиционирования еще не начался. Еще нет такой жары, которая позволяла бы тратить больше электроэнергии на кондиционирование и, соответственно, загружать в том числе газовые станции. Поэтому это некая передышка для европейского газового рынка", – сказал аналитик.

Юшков добавил, что прошедшая зима была очень теплой, поэтому в подземных хранилищах осталось много газа. В связи с этим европейский рынок успокоился, и цены опустились. Однако подобная ситуация может быть ловушкой из-за повторения в этом году засухи, как в 2021 и 2022 году. Тогда плохо работала гидроэнергетика.

"В прошлом году (во время засухи. – Прим. ред.) останавливались атомные станции, так как водохранилища не могли охладить ядерный реактор. Поэтому повышенный спрос был именно на газовую и угольную генерацию", – рассказал Юшков.

Эксперт спрогнозировал в летний период рост цен на газ из-за природных факторов.

Ранее сообщалось, что цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 348,3 доллара за тысячу кубометров газа, или 31,1 евро за мегаватт-час.

10 мая стало известно, что стоимость 1 тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже 400 долларов впервые с 8 июля 2021 года. За сутки цена упала примерно на 2,4%. Стоимость за тысячу кубометров газа в предыдущий торговый день составляла 407,8 доллара.

