Цена газа в Европе упала ниже 400 долларов за тыс кубометров впервые с июля 2021 года

Фото: depositfiles/paulfleet

Стоимость одной тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже 400 долларов впервые с 8 июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

За день цена снизилась примерно на 2,4%. Стоимость за тысячу кубометров газа в предыдущий торговый день составляла 407,8 доллара.

Стоимость газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до минимальных 398,1 доллара за тысячу кубометров газа, или 35,06 евро за мегаватт-час. По данным на 17:41 по московскому времени, тысяча кубометров газа в Нидерландах стоила 398,7 доллара.

Ранее стало известно, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ до 2024 года. Как сообщали СМИ со ссылкой на источник, на год будет перенесен платеж размером в 600 миллионов долларов. Влияние на это оказал рост цен на энергоносители.

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году