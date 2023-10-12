12 октября, 19:08Экономика
РФ и Республика Сербская обсудили строительство газопровода в республику – Новак
Фото: depositphotos/63ru78
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на встрече с председателем правительства Республики Сербской Радованом Вишковичем обсудил возведение газопровода в республику, однако по срокам решения пока нет. Об этом пишет РИА Новости.
"По срокам еще не решено, там есть определенные проблемы, связанные с принятием решений, но в целом все стороны заинтересованы, чтобы этот газопровод строить и расширять," – уточнил Новак на "Российской энергетической неделе".
Ранее глава представительства в РФ Душко Перович рассказал, что власти Республики Сербской выразили готовность платить за российский газ рублями.
Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для дальнейших поставок газа из РФ, который может быть связан с газотранспортной системой Сербии, поделился он.
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