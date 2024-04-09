Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС работает над 14-м пакетом санкций против РФ

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В настоящий момент Евросоюз (ЕС) работает над новым, 14-м пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, чьи слова передает РИА Новости.

Он отметил, что новый пакет ограничений должен быть согласован весной и включить большой список санкций с сильным уклоном на борьбу против их обхода. Домбровскис напомнил, что в морском секторе Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт собственной нефти.

Вице-президент ЕК признал, что пространство для принятия мер становится все более ограниченным, а дискуссии между странами – членами ЕС – более трудными.

Ранее ЕС ввел персональные санкции против 33 россиян и двух организаций в связи со смертью политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Ограничения коснулись ИК № 3 и 6, где Навальный отбывал наказание, начальника ИК-3 Вадима Калинина, ряда его заместителей, четырех российских судей, причастных к делу политика, и других. Лица, подпавшие под санкции, подлежат замораживанию активов, также им запрещен въезд в ЕС.