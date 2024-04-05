Посла Южной Кореи вызвали в МИД после санкций против РФ

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Южнокорейского посла Ли До Хун вызвали в российский МИД после односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ пояснили, что речь идет о санкциях, связанных с Северной Кореей. На встрече послу заявили, что подобные действия со стороны Сеула являются очередным недружественным шагом.

"Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес", – говорится в сообщении.

Вместе с этим Южной Корее рекомендовали отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, которые создают напряжение на Корейском полуострове в целом.

Ранее Сеул ввел санкции против Москвы из-за ядерной программы Пхеньяна. Ограничительные меры распространились на двух россиян и две организации. В Южной Корее уверены, что именно эти лица и организации связаны с ядерной программой Северной Кореи.

