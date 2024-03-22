ЕС ввел санкции против физлиц и организаций РФ из-за смерти Навального

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз ввел персональные санкции против 33 физических лиц и двух организаций из-за смерти политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

В санкционный список были включены исправительные колонии (ИК) № 3 и 6, где Навальный отбывал наказание, а также начальник ИК-3 Вадим Калинин и ряд его заместителей. Совет принял решение включить в перечень четырех российских судей, которые были причастны к этому делу. Кроме того, под санкции подпали также замминистра юстиции Всеволод Вуколов, первый замглавы ФСИН Валерий Бояринев, глава московского УФСИН Сергей Мороз, начальник УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Апелляционной коллегии ВС РФ РФ Владимир Зайцев и другие.

"Лица, включенные в санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС", – указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что санкции ввели за "серьезные нарушения прав человека в мире".

Ранее в Евросоюзе уже заявляли, что соответствующие ограничения были согласованы 18 марта. 20-го числа ограничительный перечень был утвержден.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3. По сведениям пресс-службы УФСИН по ЯНАО, политику стало плохо сразу после прогулки и он практически сразу потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи после попытки реанимации смогли лишь констатировали его смерть.





Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО