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02:53

Экономика

ЕК не пришла к решению о запрете на ввоз украинских сельхозтоваров

Фото: 123RF/fotokostic

Еврокомиссия (ЕК) не представила решения о запрете ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины для защиты рынка стран Евросоюза по итогам встречи глав министерств сельского хозяйства государств – членов ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач после встречи заявила, что ЕК не запретила ввоз, а хочет либерализовать и продлить еще на год беспошлинный импорт зерновых продуктов с Украины.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что не допустит беспошлинного ввоза украинского зерна на территорию страны и оставит в силе односторонний запрет на его поставки.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Европейский союз планирует установить пошлину на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что решение о возможном повышении таможенных пошлин для зерновых продуктов России и Белоруссии поможет также избежать дестабилизации европейских рынков.

Словакия запретила ввоз украинских сельхозпродуктов в страну

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