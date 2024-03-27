ЕК не пришла к решению о запрете на ввоз украинских сельхозтоваров

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Еврокомиссия (ЕК) не представила решения о запрете ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины для защиты рынка стран Евросоюза по итогам встречи глав министерств сельского хозяйства государств – членов ЕС. Об этом сообщает ТАСС.



Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач после встречи заявила, что ЕК не запретила ввоз, а хочет либерализовать и продлить еще на год беспошлинный импорт зерновых продуктов с Украины.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что не допустит беспошлинного ввоза украинского зерна на территорию страны и оставит в силе односторонний запрет на его поставки.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Европейский союз планирует установить пошлину на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что решение о возможном повышении таможенных пошлин для зерновых продуктов России и Белоруссии поможет также избежать дестабилизации европейских рынков.