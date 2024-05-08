EUobserver: Евросоюз может согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля

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Евросоюз планирует согласовать новый, 14-й пакет санкционных ограничений против РФ до июля, сообщает портал EUobserver.

По данным издания, в пакет внесли ограничения на свободу передвижения дипломатов РФ в ЕС и запрет на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия.

Кроме того, под санкции подпадут 54 компании, которые подозревают в поставках запрещенной продукции в РФ. Речь идет о компонентах беспилотных летательных аппаратов, добавил портал.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем анонсировал включение в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа из России. Такое решение, по его мнению, планируют принять государства ЕС.

По информации СМИ, в новом пакете санкций планируется запретить использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Более того, ЕС изучает введение запрета на "импорт гелия, марганцевой руды и редкоземельных элементов из России", а также "включение в черный список десятка компаний, в том числе из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции".

