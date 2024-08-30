Учредитель Meduza Галина Тимченко признана иноагентом

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Галина Тимченко признана иноагентом на территории РФ)

Минюст РФ внес в реестр иноагентов учредителя и издателя проекта Meduza (признана в РФ СМИ-иноагентом) Галину Тимченко, следует из базы ведомства.

Тимченко принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против специальной военной операции на Украине, пояснили в министерстве.

Создательница Meduza публиковала недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, а также о проводимой ими политике. Кроме того, распространяемые ею материалы были направлены на формирование негативного образа ВС РФ.

По аналогичным причинам вместе с ней в реестр попали Екатерина Лукьянова, автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", а также объединение лиц "Коалиция Новосибирск 2020".

Ранее в российский реест иноагентов были внесены телеграм-каналы BRIEF, "BRIEF Важное", "Незыгарь", а также "Сирена". Помимо этого, в реестр попали заместитель главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Ренат Давлетгильдеев (признан в РФ иноагентом) и президент группы Zenden Андрей Павлов (признан в РФ иноагентом).