ТАСС: против экс-замглавреда "Новой газеты" Мартынова возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет завел уголовное дело против экс-замглавреда "Новой газеты" Кирилла Мартынова (внесен в реестр иноагентов в РФ) по статье об осуществлении деятельности международной организации, признанной в России нежелательной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее с запросом в СК по поводу Мартынова обращался депутат Государственной думы Андрей Луговой. Причиной для возбуждения уголовного дела стала работа Мартынова в издании "Новая газета – Европа" (признана нежелательной в РФ организацией) в проекте "Свободный университет" (Briva Universitate), деятельность которого также признана нежелательной в России.

Помимо этого, Мартынов связан с еще одной нежелательной в РФ организацией – Международным центром имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars, США).

В июне прошлого года министерство юстиции России признало нежелательной на территории РФ деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) "Новая газета – Европа" (признана в России нежелательной организацией), созданной в 2022 году журналистами "Новой газеты". Генпрокуратура также признала деятельность организации в РФ нежелательной. Решение об этом в ведомстве приняли по результатам проверки.

Между тем стало известно, что песни юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) стали одной из причин включения его в список иноагнетов. В частности, в них упоминается песня, в которой Слепаков высмеивает Владимира Путина, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности РФ.

