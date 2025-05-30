Экс-демограф Росстата Алексей Ракша признан иноагентом

Фото: фотохост-агентство РИА Новости/ Пелагия Тихонова (Алексей Ракша признан в РФ иноагентом)

Бывший демограф Росстата Алексей Ракша был признан иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

По данным ведомства, Ракша распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и политике страны. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также организации из перечня иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Всего Минюст включил в реестр шесть человек и ресурс "Москва против мобилизации". В список также вошли писатель Алексей Экслер, фотограф Евгений Фельдман, а также правозащитники Александр Черкасов, Александра Поливанова и Григорий Охотин.

Охотин попал в список за то, что обеспечивал деятельность организации из реестра иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе. Кроме того, он выступал против СВО на Украине.

Поливанова, которая проживает за пределами страны, также распространяла недостоверную информацию о решениях и политике властей и выступала против СВО. Она в том числе принимала участие в распространении материалов иностранных агентов.

В свою очередь, Фельдман (проживает за пределами РФ), по данным Минюста, распространял недостоверные сведения о решениях властей, выступал против спецоперации, создавал и распространял материалы иноагентов и иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Черкасов также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и включенных в перечень организаций. В список его деятельности вошло и распространение недостоверной информации о решениях и политике РФ.

В последнем был замечен и Экслер. Кроме того, он распространял недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил РФ и выступал против СВО. Принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, а также нежелательных иностранных и международных организаций.

Внесенный в список ресурс также принимал участие в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, недостоверной информации о политике российских властей и сведений о ВС РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине.

При этом из реестра в связи с ликвидацией было исключено общество с ограниченной ответственностью "Хроникер".

Ранее в Госдуму внесли законопроекты, которые позволяют признавать иноагентами лица, которые содействуют иностранным организациям вопреки интересам РФ. Речь, в частности, шла о сборе военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности страны.