Экс-топ-менеджер ЦБ Дмитрий Рубинов объявлен в розыск

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МВД России объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центрального банка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Согласно данным ведомства, Рубинов разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой конкретно, не раскрывается.

В свою очередь, пресс-служба столичных судов общей юрисдикции добавляет, что экс-топ-менеджер был арестован Тверским судом Москвы за мошенничество на два месяца.

Арест начнется с момента, когда Рубинов будет передан российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации, либо когда его задержат на территории России.

Ранее бывший банкир Международного промышленного банка Сергей Пугачев был заочно осужден на 14 лет за хищение 28,7 миллиарда рублей. Столичный суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденного эту сумму в счет погашения ущерба.

По материалам дела, в 2008–2009 годах Пугачев в преступной группе присвоил эти средства. Однако экс-банкир, имеющий французское гражданство, скрылся от правосудия и находится в международном розыске. Власти Франции отказали России в его экстрадиции.

Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011 года было возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало действия не установленных на тот момент руководителей банка по статье УК РФ "неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство".