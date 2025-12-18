Форма поиска по сайту

18 декабря, 16:58

Транспорт
Bloomberg: владельцы Tesla покупают молотки из-за неисправности дверей

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group

Владельцы электромобилей Tesla покупают аварийные молотки для разбивания стекла из-за неисправности дверей, пишет Bloomberg.

По данным агентства, люди оказывались в ловушке из-за отказа электронных механизмов. Например, у жительницы американского штата Северная Каролина маленький сын оказался запертым в Tesla.

Согласно исследованию, с 2018 года в американские регуляторные органы поступило более 140 жалоб на заклинивание дверных ручек Tesla. В связи с этим национальное управление безопасностью движения на трассах США начало проверку модели Y.

При этом расположение аварийных ручек в автомобилях компании различается в разных моделях. Сейчас Tesla работает над пересмотром конструкции ручек. Почти 35 тысяч человек подписали петицию с требованием к автопроизводителям исправить конструкцию электронных дверей.

Ранее в США провели проверку 2,4 миллиона автомобилей компании Tesla с автопилотом. Причиной послужил ряд ДТП, в том числе авария с Tesla с функцией автопилота, которая сбила пассажира насмерть. Tesla в течение нескольких лет разрабатывала технологию автопилота, которая позволяет автомобилю выполнять большую часть задач без участия человека.

