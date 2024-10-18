Более 2 миллионов автомобилей Tesla проверят в США после аварии с летальным исходом

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Федеральное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проведет проверку 2,4 миллиона автомобилей компании Tesla с автопилотом, после четырех аварий, включая ДТП со смертельным исходом, передает агентство Reuters.

Проверка затронет модели Tesla S и X, выпущенные в период с 2016 по 2024 год, Tesla 3 (производство с 2017 по 2024 год), а также Tesla Y (2020–2024 годы выпуска), электропикапы Cybertruck (2023 и 2024 годы производства).

После необходимых исследований машин NHTSA может потребовать их отзыва компанией.

Причиной для проведения проверки послужил ряд ДТП, в том числе авария с Tesla с функцией автопилота, которая сбила пассажира насмерть. В связи с этим ведомство намерено изучить способность технических средств контроля ПО с автопилотом обнаруживать и соответствующим образом реагировать на условия ограниченной видимости на дорогах.

Агентство отметило, что Tesla в течение нескольких лет разрабатывала технологию автопилота, которая позволяет автомобилю выполнять большую часть задач без участия человека. В то же время Tesla предупреждает, что данное ПО требует пристального контроля со стороны водителя и не делает автомобиль полностью автономным.

Ранее полиция штата Техас расследовала первую аварию участием Tesla Cybertruck в США с летальным исходом.

Также компания уже отзывала почти 2 миллиона машин из-за неисправности. Проблемы связаны с извещением водителя в случае открытия замка капота. Регулятор предупредил, что незакрытый капот может препятствовать видимости. Это способствует увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций.