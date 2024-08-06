Fox 4: полиция расследует смертельную аварию с участием Cybertruck в Техасе

Фото: x.com/hvtran1120

Полиция Техаса приступила к расследованию первой аварии с участием Tesla Cybertruck в США с летальным исходом. О случившемся сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Fox 4 Beaumont.

Пока неизвестно, почему водитель автомобиля потерял управление. При этом в статье отмечается, что регуляторы не проверяют на дороге электромобили Tesla из-за небольшого количества таких машин.

Ранее производитель электромобилей Tesla отозвал более 1,8 миллиона машин из-за неисправности. Проблемы связаны с извещением водителя в случае открытия замка капота. Регулятор предупредил, что незакрытый капот может препятствовать видимости. Это способствует увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций.

