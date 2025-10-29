Autonews: Toyota провела еще одну секретную встречу с российскими дилерами

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Представители японского автоконцерна Toyota провели еще одну секретную встречу с крупными российскими дилерами, сообщает Autonews со ссылкой на свои источники.

На встрече представители Toyota якобы рассматривали варианты взаимодействия японской марки с дилерами из России. Журналисты напомнили, что первое подобное мероприятие прошло еще в феврале 2025 года в ОАЭ, а новые обсуждения состоялись после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, организованной в августе.

Представитель одной из дилерских сетей подтвердил факт подобной встречи и отметил, что условием ее проведения был пункт о неразглашении. В частности, Toyota не хотела предавать огласке перспективы своего возвращения на российский рынок.

О заинтересованности бренда в возобновлении своей деятельности в России заявил бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. Он уверен, что Toyota провела несколько подобных встреч и продолжает лоббировать привоз своих автомобилей через Китай.

Ранее старший специалист по корпоративным коммуникациям компании Каори Хасэгава заявляла, что Toyota не планирует возвращаться на российский рынок в ближайшем будущем. Уточнялось, что какие-либо предпосылки для этого отсутствуют, так как компания может понести репутационные риски, а также нарушить действующие ограничения.

