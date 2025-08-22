Toyota не вернется на рынок России в ближайшем будущем

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Toyota не планирует возвращаться на российский рынок в ближайшем будущем, рассказала старший специалист по корпоративным коммуникациям компании Каори Хасэгава. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Autonews.

По словам Хасэгавы, какие-либо предпосылки для возвращения японского концерна и экспорта новых автомобилей отсутствуют. В противном случае компания может понести репутационные риски, а также нарушить действующие ограничения. Автомобили Toyota подпадают под санкции.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин указал на отсутствие зарубежных компаний, которые готовы вернуться в текущих условиях геополитической обстановки. При этом он отметил, что фондовый рынок России не будет полноценным без присутствия на нем иностранных инвесторов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обращала внимание на завершение адаптации российской экономики к внешним ограничениям. Однако сейчас на первый план выходят структурные изменения нового типа, прежде всего технологические.

