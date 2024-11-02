UPI: в Англии пожарные спасли застрявшую в реке лошадь

Фото: staffordshirefire.gov.uk

Пожарные британского Стаффордшира спасли застрявшую в реке Трент лошадь, пишет UPI.

По данным СМИ, животное зашло в реку и застряло в иле. Для спасения лошади на место были отправлены несколько бригад, которые помогли ей с помощью специального оборудования.

Спасатели рассказали, что лошадь была истощена и нуждалась в немедленной помощи. Ветеринар осмотрел животное и провел необходимые процедуры, после чего лошадь вернули в конюшню. В свою очередь, владельцы пообещали присматривать за ней круглосуточно.

Ранее российские пограничники спасли собаку, которая заблудилась и забежала в Россию из Финляндии. Собака блуждала по приграничной территории и пробиралась по сугробам. Животное приютили, отогрели и накормили, а потом передали финской стороне, согласно международному договору.