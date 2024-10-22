Сотрудники МЧС РФ спасли раненого лебедя в Забайкалье

Сотрудники МЧС РФ спасли раненого лебедя из реки Ингоды в Чите, передает пресс-служба ведомства.

Местные жители заметили птицу в середине октября и забеспокоились, потому что лебедь уже должен был улететь на зимовку. При этом на берегу его караулила стая бродячих собак.

Приехавшие спасатели обнаружили, что у лебедя ранено крыло и он не может взлететь. Тогда госинспекторы по маломерным судам МЧС РФ на лодке направились к птице, поймали ее и доставили на берег. Сейчас лебедь доставлен в Читинский зоопарк для оказания необходимой помощи.

Ранее в Москве столичные ветеринары спасли щенка бордер-колли, проглотившего игрушечную мышку. Он проглотил мышку во время игры, но владельцы практически сразу обнаружили исчезновение игрушки и немедленно обратились за помощью.

Сначала собаку отправили на рентген, где была установлена локация инородного тела. После ее отправили на операцию. Как отметили врачи, щенок хорошо перенес все манипуляции и быстро пошел на поправку.